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Победа в руках: украинский фильм "Атлантида" получил Гран-при Минского кинофестиваля

Победа в руках: украинский фильм "Атлантида" получил Гран-при Минского кинофестиваля
17:44 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: dergkino.gov.ua

Новости культуры:Антиутопия "Атлантида" по достоинству оценили в Белоруссии.

"Атлантида" Валентина Васяновича получила Гран-при 26 Минского международного кинофестиваля "Листапад", который проходил с 1 по 8 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Лента уже имеет две награды фестивалей класса "А" - 76-го Венецианского международного кинофестиваля и 32-го Международного кинофестиваля в Токио. Она создана компанией "Студия Гармата фильм» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Валентин Васянович является автором сценария, режиссером, оператором и продюсером фильма. Продюсерами картины являются также Ия Мыслицкий и Владимир Яценко", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, "Атлантида" - это фильм о будущей победе в войне с Россией, а также разрушение мифа об индустриальном Донбассе как на уровне промышленного ландшафта, так и в человеческом измерении. Лента выйдет в украинский прокат в 2020 году.

Ранее сообщалось, что кинолента "Атлантида" также получила награду как лучший фильм в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

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Беларусь, Гран-при, Атлантида, Антиутопия, Валентин Васянович, Кинофестиваль "Листапад".
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