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Опубликован новый трейлер фильма "Ежик Соник": что было не так с первым (Видео)

Опубликован новый трейлер фильма "Ежик Соник": что было не так с первым (Видео)
16:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Премьера фильма запланирована на 13 февраля 2020 года.

Студия Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма "Ежик Соник" (Sonic The Hedgehog, Соник в кино) с обновленным дизайном главного героя, которого доработали после возмущения фанатов.

Напомним, первый трейлер экранизации популярной видеоигры о ежике Сонике вышел еще в мае. После его просмотра зрителей очень расстроил внешний вид героя.

Из-за большого количества негативных комментариев в сети режиссер картины Джефф Фаулер принял решение изменить и доработать персонажа.

Предполагалось, что фильм выйдет в ноябре этого года, но премьеру пришлось перенести на февраль 2020. В украинском прокате "Ежик Соник" появится 13 февраля.

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По сюжету фильма еж Соник попадает на Землю и находит лучшего друга Тома Вачовски. Вместе им придется защитить человечество от Доктора Роботника (Джим Кэрри), который хочет поймать Соника и использовать его силу для захвата мира.

Напомним, что появились первые кадры из мультфильма "Скуби-Ду" от Warner Brothers. Премьера новой анимационной ленты запланирована на май 2020 года. На кадрах можно увидеть всех знакомых нам с детства героев: Шегги, Велму, Дафну, Фреда Джонса-младшего и, конечно же, несравненного Скуби Ду.

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Все по теме:

Премьера, Мультфильм, Трейлер, Дата выхода, Постер, Еж Соник, Ежик Соник, Sonic The Hedgehog.
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