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Пятница, 15.11.2019
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Трейлер мультфильма "Губка Боб 3": что делает Киану Ривз на дне океана? (Видео)

Трейлер мультфильма "Губка Боб 3": что делает Киану Ривз на дне океана? (Видео)
03:24 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Скриншот

Новости культуры:В свежем трейлере мультфильма "Губка Боб 3" засветился Киану Ривз.

Paramount Pictures занимается производством мультфильма "Губка Боб 3" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run в оригинале). Сегодня компания выложила трейлер картины, в котором появился всенародный любимец Киану Ривз (Keanu Reeves).

По сюжету мультфильма кто-то похитил ручную улитку Губки Боба — Гэри. В поисках питомца Боб и его друг, несмышлёная морская звезда Патрик, отправляются в затерянный город Атлантик-Сити (намёк, конечно, на Атлантиду). Ривзу в этой истории досталась роль мудреца, состоящего из комка водорослей.

По словам Paramount, "Губка Боб 3" — первый фильм серии, полностью созданный при помощи компьютерной графики.

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Напомним, что на 2020 год также запланирован релиз игры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Подробнее о ней читайте в наших новостях.

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Мультфильм, Киану Ривз, Трейлер, Губка Боб.
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