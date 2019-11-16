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Tell Me Why: разработчики игры Life is Strange анонсировали новый фильм

Tell Me Why: разработчики игры Life is Strange анонсировали новый фильм
01:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости культуры:Dontnod Entertainment показали анонс трейлера к новому игровому фильму Tell Me Why.

На прошедшее мероприятии XO19 приехали и Dontnod Entertainment, разработчики Life is Strange, чтобы показать свою новую игру.

Что известно

Следующим проектом команды станет интерактивный фильм Tell Me Why. Совпадение с песней случайно. Сюжет расскажет историю близнецов, которые прибыли в родной городок на Аляску, чтобы вернуть воспоминания о мрачном детстве.

По словам разработчиков, Тайлер и Элисон Ронан будут использовать родственную связь друг с другом, чтобы разобраться в воспоминаниях. Открывая новые тайны, игроки сами будут выбирать кому из близнецов верить, от чего и будет зависеть развитие сюжета, а также отношения родственников.

Dontnod уделят экранное время обоим близнецам, и в особенности затронут жизнь Тайлера, который по сюжету игры является трансгендером. Разработчики отметили, что тесно сотрудничали с американской неправительственной ЛГБТ-организацией GLAAD, чтобы правильно показать нетрадиционного персонажа.

«В Tell Me Why вас ждет набор из интригующих и реалистичных персонажей, а также зрелых темы. По мере того, как вы будете взаимодействовать с воспоминаниями о прошлом, вы будете делать выбор, который определяет силу уникальной связи Тайлера и Элисон, и формирует будущий курс в жизни близнецов», — пишут разработчики.

Создатели игры также решили изменить подход к распространению игры. Life is Strange и Life is Strange 2 выходили эпизодами, заставляя игроков выжидать по несколько месяцев. Разработчики прислушались к поклонникам, и все три эпизода Tell Me Why выйдут в один день.

Релиз Tell Me Why назначили на лето 2020 года для платформ Xbox One и PC (Steam и Microsoft Store). К тому же в день выхода проект пополнит библиотеку игр Xbox Game Pass.

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Фильм, Игра, Life is Strange, Tell Me Why.
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