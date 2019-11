Съемки 8 сезона сериала "Стрела" завершены: актеры попрощались со своими героями (Фото)

После восьми сезонов "Стрелы" пришла пора попрощаться с героем в капюшоне, которого играет Стивен Амелл.

Завершив работу над последним эпизодом, актеры и съемочная группа сериала поделились в социальных сетях искренними и теплыми снимками, которые обязательно оценят поклонники вселенной Стрелы.

Например, сам Стивен опубликовал в Twitter фото в культовом образе, написав: "Сегодня последний вечер, когда я надел костюм Стрелы".

Бывший шоураннер Марк Гуггенхайм и нынешний шоураннер Бет Шварц также оставили фанатам и съемочной группе трогательное послание: "Трудно поверить, что настал этот день - последний день съемок "Стрелы". Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы помогли нам воплотить это шоу в жизнь".

Шварц также вспомнила о том, как впервые прилетела на съемки в Ванкувер, поделившись радостью от того, с какими удивительными людьми ей довелось работать. "Я буду скучать по своим поездкам в Ванкувер, но буду вечно благодарна за этот безумный и замечательный путь".

Heading up to Vancouver for the last time for #Arrow. The first time I flew up was for episode 115. I was the first writer to be on set and @StephenAmell asked if I was Canadian cause I raided the Roots store across from my hotel.

— Beth Schwartz (@SchwartzApprovd) November 13, 2019