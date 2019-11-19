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Дату выхода комедии "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской изменили

Дату выхода комедии "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской изменили
17:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Фильм выходит в широкий украинский прокат 16 января 2020 года.

Изменилась дата выхода дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие", которая стала открытием года в рамках национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Старт проката был перенесен с 2 на 16 января 2020 года. 

В основу сюжета комедии легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама.

 
 
 
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Публикация от  (@ecranist_)

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В главных ролях - Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. Представляем обновленные постер и трейлер комедии "Мои мысли тихие".

Напомним, что на YouTube-канале кинофестиваля в Карловых Варах появился трейлер комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие". "Артхаус Трафик" представляет официальный украинский трейлер комедии "Мои мысли тихие", дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Комедии, Смотреть, Ирма Витовская, Мои мысли тихие.
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