Дату выхода комедии "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской изменили

Новости культуры:Фильм выходит в широкий украинский прокат 16 января 2020 года.

Изменилась дата выхода дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие", которая стала открытием года в рамках национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Старт проката был перенесен с 2 на 16 января 2020 года.

В основу сюжета комедии легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@ecranist_) 14 Ноя 2019 в 10:58 PST

В главных ролях - Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. Представляем обновленные постер и трейлер комедии "Мои мысли тихие".

Напомним, что на YouTube-канале кинофестиваля в Карловых Варах появился трейлер комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие". "Артхаус Трафик" представляет официальный украинский трейлер комедии "Мои мысли тихие", дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича.