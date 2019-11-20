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"Звездный путь 4": шоураннер "Фарго" может выступить сценаристом нового фильма

"Звездный путь 4": шоураннер "Фарго" может выступить сценаристом нового фильма
20:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Студия Paramount "уговаривает" Ноа Хоули стать также и режиссером фильма "Звездный путь 4".

Шоураннер сериалов "Фарго" и "Легион" Ноа Хоули выступит в качестве режиссера четвертой части фильма "Звездный путь" (Star Trek). Постановщиком должна была стать С. Дж. Кларксон, но создатели не смогли достичь договоренностей.

Как сообщает Deadline, студия Paramount находится на финальной стадии переговоров с Хоули, который также напишет сценарий к картине.

Ожидается, что Крис Пайн вернется к роли капитана Джеймса Тиберия Кирка, а Закари Куинто и Зои Салдана снова сыграют коммандера Спока и лейтенанта Нийоту Ухура.

Первый из трех фильмов перезапуска фантастической франшизы "Звездный путь" вышел в 2009 году. Первые две части снял Джей Джей Абрамс, а третью — режиссер "Форсажей" Джастин Лин.

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Как сообщалось ранее, звезда "Стражей Галактики" станет роковой женщиной в сиквелах фильма "Миссия невыполнима".

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Кино, Фильм, Звездный путь, Paramount, Star Trek, Ноа Хоул.
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