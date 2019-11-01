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Пятница, 01.11.2019
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Продюсер "Богемской рапсодии" хочет снять фильм о группе Bee Gees (Видео)

Продюсер "Богемской рапсодии" хочет снять фильм о группе Bee Gees (Видео)
18:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Студия Paramount приобрела права на экранизацию.

После успеха "Богемской рапсодии" продюсер картины Грэм Кинг решил снять еще один байопик - на это раз о культовой британско-австралийской группе Bee Gees.

Как сообщает Deadline, студия Paramount приобрела права на экранизацию при содействии Кинга, поэтому на данный момент начнутся поиски режиссера, а также актеров.

Группа Bee Gees была основана в 1958 году. Состояла из трех братьев: лидера-вокалиста Барри Гибба, второго лидера-вокалиста Робина Гибба и клавишника-гитариста Мориса Гибба. Мировые продажи пластинок группы превышают 220 миллионов копий, что делает их одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Пик их популярности пришелся на эпоху диско в 60-е и 70-е годы прошлого века. Среди их главных хитов Stayin’ Alive, How Deep is Your Love, Night Fever, More Than a Woman, You Should Be Dancing и другие.

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Напомним, что американская группа Bon Jovi выпустила новую песню Unbroken, которая была написана для документального фильма Джоша Аронсона "To Be of Service" ("Быть на службе"). Лента рассказывает о ветеранах войны, страдающих от посттравматических стрессовых расстройств, и позитивном влиянии, которое оказывают на них специальные служебные собаки.

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Все по теме:

Paramount, Драма, Bee Gees, Богемская рапсодия, Грэм Кинг, Stayin’ Alive.
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