Продюсер "Богемской рапсодии" хочет снять фильм о группе Bee Gees (Видео)

Новости культуры:Студия Paramount приобрела права на экранизацию.

После успеха "Богемской рапсодии" продюсер картины Грэм Кинг решил снять еще один байопик - на это раз о культовой британско-австралийской группе Bee Gees.

Как сообщает Deadline, студия Paramount приобрела права на экранизацию при содействии Кинга, поэтому на данный момент начнутся поиски режиссера, а также актеров.

Группа Bee Gees была основана в 1958 году. Состояла из трех братьев: лидера-вокалиста Барри Гибба, второго лидера-вокалиста Робина Гибба и клавишника-гитариста Мориса Гибба. Мировые продажи пластинок группы превышают 220 миллионов копий, что делает их одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Пик их популярности пришелся на эпоху диско в 60-е и 70-е годы прошлого века. Среди их главных хитов Stayin’ Alive, How Deep is Your Love, Night Fever, More Than a Woman, You Should Be Dancing и другие.

