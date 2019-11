Femme Fatale: звезда "Стражей Галактики" сыграет в сиквелах "Миссии невыполнимой"

Пом Клементьефф, известная по "Стражам Галактики 2", присоединилась к актерскому составу сиквелов фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. Об этом в своем Twitter сообщил режиссер последних частей франшизы Кристофер МакКуори.

По его словам, она станет новой femme fatale (роковой женщиной) Итана Ханта.

.@PomKlementieff, How do you spell femme fatale? #MI78 pic.twitter.com/OYnPYxGOZM

— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) November 19, 2019