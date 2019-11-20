Femme Fatale: звезда "Стражей Галактики" сыграет в сиквелах "Миссии невыполнимой"

Новости культуры:Актриса Пом Клементьефф получила роль в грядущих сиквелах фильма "Миссия невыполнима".

Пом Клементьефф, известная по "Стражам Галактики 2", присоединилась к актерскому составу сиквелов фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. Об этом в своем Twitter сообщил режиссер последних частей франшизы Кристофер МакКуори.

По его словам, она станет новой femme fatale (роковой женщиной) Итана Ханта.

Съемки седьмой и восьмой частей стартуют в следующем году, а премьеры назначены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года, соответственно.

Как сообщалось ранее, Генри Кавилл может вернуться к роли в седьмой части "Миссии невыполнимой".

Напомним, что пятая и шестая серии популярного боевика собрали в мировом прокате 680 и 790 млн долл. соответственно, подтвердив тем самым зрительский интерес к франшизе. Кроме того, шестой фильм был отмечен премией Critics` Choice Awards как лучший боевик 2018 года.