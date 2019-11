"Лучше звоните Солу": дата выхода пятого сезона сериала

Судя по ролику, который появился на странице проекта в Twitter, новый сезон стартует на канале AMC 23 февраля 2020 года.

Напомним, сериал является спин-оффом шоу "Во все тяжкие". В центре сюжета — адвокат Сол Гудман, который никогда не стоял на стороне честности.

Десять новых серий пятого сезона расскажут о том, как решение главного героя Джимми Макгилла заниматься юридической практикой под именем Сол Гудман приводит к неожиданным и глубоким переменам для тех, кто его окружает.

Can't wait to see what my wildly talented friends at @BetterCallSaul have cooked up for Season 5! https://t.co/VBzEulxbyk

— Julie Ann Emery (@julieannemery) November 20, 2019