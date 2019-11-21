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"Лучше звоните Солу": дата выхода пятого сезона сериала

"Лучше звоните Солу": дата выхода пятого сезона сериала
17:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Стала известна дата выхода пятого сезона сериала спина-оффа шоу "Во все тяжкие.

Судя по ролику, который появился на странице проекта в Twitter, новый сезон стартует на канале AMC 23 февраля 2020 года.

Напомним, сериал является спин-оффом шоу "Во все тяжкие". В центре сюжета — адвокат Сол Гудман, который никогда не стоял на стороне честности.

Десять новых серий пятого сезона расскажут о том, как решение главного героя Джимми Макгилла заниматься юридической практикой под именем Сол Гудман приводит к неожиданным и глубоким переменам для тех, кто его окружает.

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К своим ролям в пятом сезоне вернутся Боб Оденкерк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Майкл Мэндо и другие.

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Кино, Фильм, Во все тяжкие, Лучше звоните Солу, Спин-офф.
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