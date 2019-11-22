Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе "Наши котики" (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 30 января 2020 года.

В сети появился официальный трейлер патриотической неполиткорректной комедии "Наши котики".

Режиссером фильма выступил Владимир Тихий ("Брама").

В главных ролях снимались Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Михаил Кукуюк и др.

События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они играют ключевую роль в этой войне.

Напомним, что в сети появился тизер полнометражного дебютного игрового фильма режиссера Ирины Правило "Джеря". Основой картины стала повесть украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого "Микола Джеря". Музыкальная тема создана на основе напева "Плач молодої на могилі матері" по исследованиям этнографа Марии Пилипчак.