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Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе "Наши котики" (Видео)

Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе "Наши котики" (Видео)
17:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 30 января 2020 года.

В сети появился официальный трейлер патриотической неполиткорректной комедии "Наши котики".

Режиссером фильма выступил Владимир Тихий ("Брама").

В главных ролях снимались Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Михаил Кукуюк и др.

События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они играют ключевую роль в этой войне.

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Напомним, что в сети появился тизер полнометражного дебютного игрового фильма режиссера Ирины Правило "Джеря". Основой картины стала повесть украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого "Микола Джеря". Музыкальная тема создана на основе напева "Плач молодої на могилі матері" по исследованиям этнографа Марии Пилипчак.

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Все по теме:

Кино, Комедия, Владимир Тихий, Трейлер, Наши котики, Патриотическая комедия.
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