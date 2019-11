Илон Маск озвучил самого себя в анимационном сериале "Рик и Морти" (Фото, Видео)

Услышать Илона Маска можно в 3 серии четвертого сезона. Изобретатель поможет коллегам провернуть схему ограбления.

Персонаж Илон Таск, которого озвучитл Илон Маск, в анимационном сериале руководит компанией Tuskla. Именно в эту организацию обратились ученый-алкоголик Рик и его внук Морти. Изобретатель примет участие в преступлении, помогая гению.

Илон Таск – экранный прототип известного инженера. В мультике у него растут бивни нижней челюсти, что порождает обоснование для его фамилии.

Best part of the day so far? Elon Musk guest starring on #RickandMorty as “Elon Tusk.” Love it! pic.twitter.com/ggZIzu3txp

— (@ThatBankaiLife) 25 ноября 2019 г.