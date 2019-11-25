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Илон Маск озвучил самого себя в анимационном сериале "Рик и Морти" (Фото, Видео)

Илон Маск озвучил самого себя в анимационном сериале "Рик и Морти" (Фото, Видео)
17:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Американский миллиардер озвучил своего экранного прототипа Илона Таска в научно-фантастическом сериале "Рик и Морти".

Услышать Илона Маска можно в 3 серии четвертого сезона. Изобретатель поможет коллегам провернуть схему ограбления. 

Персонаж Илон Таск, которого озвучитл Илон Маск, в анимационном сериале руководит компанией Tuskla. Именно в эту организацию обратились ученый-алкоголик Рик и его внук Морти. Изобретатель примет участие в преступлении, помогая гению.

Илон Таск – экранный прототип известного инженера. В мультике у него растут бивни нижней челюсти, что порождает обоснование для его фамилии.

Только сейчас стало очевидным, почему Илон Маск сменил имя в Твиттере на Elon Tusk еще в феврале этого года. Таким образом изобретатель намекал на свое участие в сериале "Рик и Морти", симпатию к которому он выражал еще несколько лет назад. Открывать тайны изобретатель не хотел, он объяснил эти изменения обычной шуткой.

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Что известно об американском мультсериале "Рик и Морти"?

Он создан Дэном Гармоном и Джастином Ройландом. Премьера состоялась 2 декабря 2013 года. Ройланд озвучил главных персонажей: Рика, ученого-алкоголика, и его внука Морти. После показа первого сезона в декабре 2013 был перерыв почти в два года, второй сезон вышел в июле 2015 года. Начиная со второго сезона компанию Рику составляют также другие члены семьи, сестра Морти – Саммер, и его родители Джерри и Бетти.

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Все по теме:

Сериал, Озвучка, Tesla, Илон Маск, Рик и Морти, Научно-фантастический сериал, Tuskla, Elon Tusk.
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