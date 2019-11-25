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Продлеваем на второй сезон: сериал "Дом с прислугой" со звездой "Гарри Поттера" получит продолжение

Продлеваем на второй сезон: сериал "Дом с прислугой" со звездой "Гарри Поттера" получит продолжение
21:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера сериала состоится на сервисе Apple TV+ 28 ноября.

Стриминговый сервис Apple TV+, который был запущен 1 ноября, продлил психологический триллер М. Найт Шьямалана "Дом с прислугой" на второй сезон еще до выхода первого. Об этом сообщает издание TV Guide.

Шьямалан подтвердил, что уже приступил к работе над сценарием продолжения.

"У нас там какие-то уже совершенно безумные вещи происходят. Мы постоянно обсуждаем возможные направления развития этой истории", - сказал режиссер.

Напомним, премьера сериала состоится на сервисе Apple TV+ 28 ноября. В центре сюжета - молодая пара, которая переживает ужасную трагедию - смерть ребенка. Чтобы как-то смириться с потерей, они приобретают куклу, похожую на их малыша, и нанимают для нее няню. С ее появлением в доме начинают происходить странные и пугающие события.

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В сериале снимались Руперт Гринт ("Гарри Поттер"), Лорен Эмброуз ("Секретные материалы"), Эринн Анова ("Двойка"), Тоби Кеббелл ("Черное зеркало"), Нелл Тайгер Фри ("Слишком стар, чтобы умереть молодым").

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Все по теме:

Кино, Сериал, Трейлер, Ужасы, Новый сериал, Второй сезон, Трейлер сериала, Дом с прислугой, Servant, AppleTV+.
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