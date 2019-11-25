Продлеваем на второй сезон: сериал "Дом с прислугой" со звездой "Гарри Поттера" получит продолжение

Стриминговый сервис Apple TV+, который был запущен 1 ноября, продлил психологический триллер М. Найт Шьямалана "Дом с прислугой" на второй сезон еще до выхода первого. Об этом сообщает издание TV Guide.
Шьямалан подтвердил, что уже приступил к работе над сценарием продолжения.
"У нас там какие-то уже совершенно безумные вещи происходят. Мы постоянно обсуждаем возможные направления развития этой истории", - сказал режиссер.
The secret is out—there’s going to be a Servant Season 2. @MNightShyamalan @FallonTonight #ServantATV
Watch the Season 1 premiere on Thursday, November 28 on the @AppleTV app with an Apple TV+ Subscription.https://t.co/WpQWH4DnMq pic.twitter.com/pJEAz8RAWc
— (@Servant) 23 ноября 2019 г.
Напомним, премьера сериала состоится на сервисе Apple TV+ 28 ноября. В центре сюжета - молодая пара, которая переживает ужасную трагедию - смерть ребенка. Чтобы как-то смириться с потерей, они приобретают куклу, похожую на их малыша, и нанимают для нее няню. С ее появлением в доме начинают происходить странные и пугающие события.
В сериале снимались Руперт Гринт ("Гарри Поттер"), Лорен Эмброуз ("Секретные материалы"), Эринн Анова ("Двойка"), Тоби Кеббелл ("Черное зеркало"), Нелл Тайгер Фри ("Слишком стар, чтобы умереть молодым").