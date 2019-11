Продлеваем на второй сезон: сериал "Дом с прислугой" со звездой "Гарри Поттера" получит продолжение

Стриминговый сервис Apple TV+, который был запущен 1 ноября, продлил психологический триллер М. Найт Шьямалана "Дом с прислугой" на второй сезон еще до выхода первого. Об этом сообщает издание TV Guide.

Шьямалан подтвердил, что уже приступил к работе над сценарием продолжения.

"У нас там какие-то уже совершенно безумные вещи происходят. Мы постоянно обсуждаем возможные направления развития этой истории", - сказал режиссер.

The secret is out—there’s going to be a Servant Season 2. @MNightShyamalan @FallonTonight #ServantATV

Watch the Season 1 premiere on Thursday, November 28 on the @AppleTV app with an Apple TV+ Subscription.https://t.co/WpQWH4DnMq pic.twitter.com/pJEAz8RAWc

— (@Servant) 23 ноября 2019 г.