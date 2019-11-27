Появился трейлер военной драмы "Последняя граница" (Видео)

Новости культуры:Премьера этого фильма предусмотрена на январь 2020 года.

Опубликован первый трейлер военной драмы "The Last Full Measure" ("Последняя граница", "Последняя полная мера").

Герои фильма: Себастиан Стэн, Сэмюэл Л. Джексон, Джереми Ирвин, Брэдли Уитфорд, Кристофер Пламмер, Эд Харрис, Джереми Ирвин, Элисон Судол.

Отметим, что основное действие сюжета разворачивается спустя 30 лет после случившихся военных действий, когда сослуживец и родители Питсенбаргера отправляют запрос, чтобы его посмертно наградили медалью за отвагу.

По сюжету в новом фильме представлена реальная история о герое Вьетнамской войны Уильяме Питсенбаргере (Джереми Ирвин), который в то время спас более 60 человек. Он мог покинуть зону боевых действий на вертолете, но остался спасать своих товарищей. Во время сражения Питсенбаргер героически погиб.

Как сообщалось ранее, в сети появился новый тизер первого сезона сериала по вселенной "Ходячих мертвецов".