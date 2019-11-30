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Суббота, 30.11.2019
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Мартин Скорсезе рассказал, почему не сделал "Ирландца" в формате мини-сериала

Мартин Скорсезе рассказал, почему не сделал "Ирландца" в формате мини-сериала
20:45 Сегодня Телеграф dtf.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Режиссёр считает, что его фильм оказывает должный эффект только при непрерывном просмотре всех 3,5 часов.

Из-за продолжительности "Ирландца" в соцсетях составили руководство, как разбить фильм на эпизоды по 40-70 минут и смотреть его в виде мини-сериала.

Однако как подчеркнул Мартин Скорсезе, большой хронометраж создаёт к концу накопительный, кумулятивный эффект — поэтому "Ирландца" не получилось бы изложить в форме сериала и нужно смотреть за один раз.

"Некоторые говорят: "Это длинная история, ты мог разбить её на два сезона" — я видел людей, которые так говорили. Нет, ни в коем случае. Я даже не задумывался об этом. Потому что смысл этого фильма — в накоплении деталей. К концу фильма создаётся накопительный, кумулятивный эффект — то есть лучше сразу посмотреть его от начала до конца. Сериалы — великолепный, замечательный формат, в котором можно развивать персонажей и сюжетные линии, воссоздавать миры. Но в этом случае такой формат не подошёл бы", - прокомментировал Мартин Скорсезе.

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"Ирландец" вышел 27 ноября на Netflix. Гангстерская драма, в которой сыграли Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино, получила высокие оценки критиков — её рейтинг на Rotten Tomatoes составил 96%.

Напомним, что "Ирландец" Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях вызвал не только небывалый восторг, но и несколько вопросов. Например, как создателям кинокартины удалось прибавить роста Де Ниро? Ответ на это нашли папарацци. В "Ирландце" использовались различные технологии, которые помогали создателям омолаживать персонажей и перемещаться вов ремени на протяжении фильма. А вот для того, чтобы прибавить актерам несколько сантиметров роста, никакая графика не нужна.

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Мартин Скорсезе, Кино, Фильм, Аль Пачино, Джо Пеши, Ирландец, Роберт Де Ниро, Netflix, Харви Кейтель.
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