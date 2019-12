"Аватар 2": по сели "гуляет" новое фото со съемок сиквела

По этому поводу на официальной странице картины в Twitter опубликовали фото со съемочной площадки.

На снимке запечатлен "Морской дракон" — флагманский корабль, созданный для перевозки другого водного транспорта.

Отмечается, что в 2020 году работа над сиквелом будет продолжена.

That's a wrap, Na'vi Nation!

It's our last day of live-action filming in 2019, and we're celebrating with a sneak peek.

Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG

— Avatar (@officialavatar) November 29, 2019