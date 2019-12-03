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Двукратный обладатель премии "Оскар" переснимет фильм "Пир Бабетты"

Двукратный обладатель премии "Оскар" переснимет фильм "Пир Бабетты"
17:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Сценарий ремейка напишет Гай Бранум.

Датский фильм Габриэля Акселя "Пир Бабетты", получивший "Оскар" как лучший иностранный фильм в 1988 году, ожидает перезапуск.

Как сообщает Deadline, постановщиком нового фильма выступит Александр Пэйн ("Потомки"). Сценарий ремейка напишет Гай Бранум ("Проект Минди").

Сюжет перенесет зрителей в Миннесоту, где живут две незамужние сестры. Их отец только что скончался, но тут в их семью врывается домоправительница Бабетта, которая скрывает очень темное прошлое.

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Какие-либо подробности пока не разглашаются.

Напомним, что Warner Bros. выпустила новый трейлер драмы Дестина Креттона "Судить по совести" (Just Mercy), основанной на реальных событиях. Фильм снят по одноименной книге адвоката Брайана Стивенсона. В главных ролях снимались звезды киновселенной Marvel Майкл Б. Джордан ("Черная пантера"), Бри Ларсон (Капитан Марвел). Также в картине сыграл Джейми Фокс ("Рэй", "Робин Гуд: Начало").

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Кино, Фильм, Кинорежиссер, Александр Пейн, Режиссер, Драма, Пир Бабетты, Двукратный обладатель премии "Оскара".
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