Вот что бывает, когда на создании фильма экономят: Роберт де Ниро нарвался на критику в сети

Такой ожидаемый и нашумевший фильм "Ирландец", над которым работал Мартин Скорсезе, получил безжалостную критику. Фанаты в сети негодуют из-за нереалистично показаных сцен с Робертом де Ниро.

В конце ноября криминальная драма "Ирландец", режиссером которой выступил культовый кинотворец Мартин Скорсезе, вышла на стриминговом сервисе Netflix.

Она стала одной из самых дорогих для киноресурса. На ее производство потратили около 150 миллионов долларов. Однако даже такой престижный бюджет не обеспечил картине отличных отзывов.

THE IRISHMAN has made me believe, for the first time in my life, that I could finally take Robert De Niro in a fight pic.twitter.com/M1zOiTPxmz

— Ƭon! Ƭoni! Ƭoné! Stark (@StarkTTT) November 30, 2019