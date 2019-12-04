Скорсезе готовит историческую кино-новинку

Новости культуры:Скорсезе снимет фильм об индейцах с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро

Известный американский режиссер Мартин Скорсезе обдумывает создание новой киноленты.

Об этом сообщает издание Collider.

Отмечается, что главные роли в фильме могут получить любимчик режиссера Леонардо ди Каприо и Роберт Де Ниро, который недавно снялся в фильме Скорсезе "Ирландец".

Съемки новой ленты запланированы на март 2020 года.

Инсайдеры сообщают, что за основу ленты будуд взяты мотивы книги Дэвида Гранна "Убийство лунного цветка", в которой описаны детали загадочного убийства представителей племени осейджи после обнаружения на их земле нефти.

Как сообщалось ранее, новый фильм режиссера "Ирландей" поддался жесткой критике в сети. По словам фанатов, создатели смогли омолодить актеров с помощью спецэффектов, однако на дублерах все-таки сэкономили.