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В сети появился трейлер фильма "Ассистентка" о домогательствах на рабочем месте

В сети появился трейлер фильма "Ассистентка" о домогательствах на рабочем месте
20:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера картины запланирована на конец января 2020 года.

В сети появился первый трейлер драматического фильма "Ассистентка" (The Assistant) о домогательствах на рабочем месте.

Главную роль в картине исполнила Джулия Гарнер, известная по фильмам "Озарк" и "Маньяк". Режиссером выступила Китти Грин.

Картина расскажет о выпускнице колледжа Джейн, которая устраивается на работу в компанию на должности ассистентки. Девушка узнает о систематических домагательствах со стороны босса и пытается привлечь к этому внимание коллег, но не находит поддержки.

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Как пишет издание IndieWire, прототипом босса стал обвиненный в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн.

Напомним, что Стивен Грэм, известный по ролям в гангстерских картинах Ирландец" Скорсезе, а также "Большой Куш" и "Подпольная империя", присоединился к актерскому составу фильма "Веном 2" по комиксам Marvel, главную роль в котором сыграет Том Харди - коллега Грэма по сериалу "Табу".

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Кино, Фильм, Трейлер, Драма, Ассистентка, Первый трейлер, The Assistant.
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