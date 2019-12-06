В сети появился трейлер фильма "Ассистентка" о домогательствах на рабочем месте

Новости культуры:Премьера картины запланирована на конец января 2020 года.

В сети появился первый трейлер драматического фильма "Ассистентка" (The Assistant) о домогательствах на рабочем месте.

Главную роль в картине исполнила Джулия Гарнер, известная по фильмам "Озарк" и "Маньяк". Режиссером выступила Китти Грин.

Картина расскажет о выпускнице колледжа Джейн, которая устраивается на работу в компанию на должности ассистентки. Девушка узнает о систематических домагательствах со стороны босса и пытается привлечь к этому внимание коллег, но не находит поддержки.

Как пишет издание IndieWire, прототипом босса стал обвиненный в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн.

Напомним, что Стивен Грэм, известный по ролям в гангстерских картинах Ирландец" Скорсезе, а также "Большой Куш" и "Подпольная империя", присоединился к актерскому составу фильма "Веном 2" по комиксам Marvel, главную роль в котором сыграет Том Харди - коллега Грэма по сериалу "Табу".