Встречайте постеры с главными персонажами сериала "Ведьмак" (Фото)

После презентации первого полноценного трейлера сериала "Ведьмак" от Netflix в сети появились несколько новых кадров, а также новые постеры с главными героями шоу.

В частности, на постерах можно увидеть Геральта, Цири и Йеннифэр, которых сыграли Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра соответственно.

Во время интервью канала NBC Philadelphia с исполнительницей Йеннифэр - Аней Чалотрой, был показан отрывок из "Ведьмака", где чародейка появляется на приеме в Аретузе. В конце ролика можно увидеть Йеннифэр, когда она еще была горбуньей, передает 112.ua.

The Witcher is out on Netflix on 20th December. Who's excited? pic.twitter.com/guTcyTi55f

— (@ladbible) 6 декабря 2019 г.