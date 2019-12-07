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Встречайте постеры с главными персонажами сериала "Ведьмак" (Фото)

Встречайте постеры с главными персонажами сериала "Ведьмак" (Фото)
16:16 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера первого сезона "Ведьмака" состоится 20 декабря этого года.

После презентации первого полноценного трейлера сериала "Ведьмак" от Netflix в сети появились несколько новых кадров, а также новые постеры с главными героями шоу.

В частности, на постерах можно увидеть Геральта, Цири и Йеннифэр, которых сыграли Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра соответственно.

Во время интервью канала NBC Philadelphia с исполнительницей Йеннифэр - Аней Чалотрой, был показан отрывок из "Ведьмака", где чародейка появляется на приеме в Аретузе. В конце ролика можно увидеть Йеннифэр, когда она еще была горбуньей, передает 112.ua.

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Шоураннером проекта, основанного на серии книг Анджея Сапковского, выступила Лорен Хиссрич. Постановкой боев для первого сезона занимается словацкий каскадер Владимир Фурдик, наиболее известный по роли Короля Ночи из последних сезонов другой фэнтези-саги – "Игра престолов".

Ранее художник по костюмам сериала "Ведьмак" рассказал историю их создания. Премьера первого сезона "Ведьмака" состоится 20 декабря 2019 года. Netflix уже официально продлил сериал на второй сезон. Ранее Лорен Хиссрич призналась, что планирует снять семь сезонов сериала.

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Фильмы, Кино, Новинки кино, Netflix, Постер, Ведьмак, Премьера кино.
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