Лучший европейский фильм: Европейская киноакадемия назвала победителя

Новости культуры:Церемония награждения победителей состоялась 7 декабря в Берлине.

Фильм "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса стал лучшим европейским фильмом на 32-й церемонии вручения наград Европейской киноакадемии.

Лантимос также получил награду как лучший режиссер, а исполнительница главной роли Оливия Колман за работу в этом фильме, который рассказывает о придворных интригах в Великобритании 18-го века, признана лучшей европейской актрисой (ранее она также получила "Оскар" за эту роль).

Лучшим актером Европейская киноакадемия назвала Антонио Бандераса за работу в фильме испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава".

На сцену церемонии также вышел бывший политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов. Присутствующие ему аплодировали стоя.

Представляя Сенцова, заместитель председателя Европейской киноакадемии продюсер Майк Дауни объявил о том, что при участии Европейской киноакадемии будет создана "Международная коалиция кинематографистов в зоне риска". Её цель - поддержка кинематографистов, которые сталкиваются с политическими преследованиями за их работу.

Сам Сенцов сообщил в Facebook, что во время церемонии его пригласили на сцену, но не дали слова.