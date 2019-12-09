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Антирейтинг кино 2019: кинокритики назвали худшие фильмы года (Видео)

Антирейтинг кино 2019: кинокритики назвали худшие фильмы года (Видео)
14:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Предлагаем Вашему вниманию худшие фильмы 2019 года по версии американских кинокритиков.

Интересные подборки и рейтинги продолжают подрывать сеть с начала декабря 2019 года. Так, на днях в интернете появился материал, в котором "собрались" все неудачные фильмы текущего года по версии кинокритиков. Однако читателям следует помнить, что список худших фильмов составляли не зрители, поэтому мысли могут кардинально отличаться.

Так называемый антирейтинг в области киноиндустрии появился на сайте издания Rolling Stone.

1. "Король Лев" (The Lion King)

"Король Лев": трейлер смотреть онлайн

2. "Кухня" (The Kitchen)

"Кухня": трейлер смотреть онлайн

3. "Двойник" (Gemini Man)

"Двойник": трейлер смотреть онлайн

4. "Щегол" (The Goldfinch)

"Щегол": трейлер смотреть онлайн

5. "Где ты пропала, Бернадетт?" (Where'd You Go, Bernadette)

"Где ты пропала, Бернадетт?": Трейлер смотреть онлайн

6. "Мертвые не умирают" (The Dead Do not Die)

"Мертвые не умирают": трейлер смотреть онлайн

7. "21 мост" (21 Bridges)

"21 мост": трейлер смотреть онлайн

Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд

8. "Мидуэй" (Midway)

"Мидуэй": трейлер смотреть онлайн

9. "Стекло" (Glass)

"Стекло": трейлер смотреть онлайн

10. "Рождество на двоих" (Last Christmas)

"Рождество на двоих": трейлер смотреть онлайн

В список попало 10 полнометражных фильмов, среди которых также анимационные картины, которые стали рекордсменами по кассовым сборам.

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Фильмы, Рейтинг, Критики, Фильмы 2019.
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