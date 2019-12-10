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Санг Кенг сыграет полицейского в сериале "История Лизи"

Санг Кенг сыграет полицейского в сериале "История Лизи"
09:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:В этом сериале актер сыграет офицера полиции Дэна Бэкмена, которому поручено установить слежку за домом главной героини.

Зрителей ждет экранизация очередного бестселлера Стивена Кинга.

Как сообщает Variety, актер Санг Кенг, известный по роли Хана во франшизе "Форсаж", получил одну из ролей в многосерийной драме "История Лизи", которая готовится к выходу на стриминговой платформе Apple+. Сценаристом сериала станет Стивен Кинг, тогда как одним из продюсеров проекта является Джей Джей Абрамс.

В рамках актерского состава "Истории Лизи" Кенг присоединится к Джулианне Мур, Клайву Оуэну, Джоан Аллен и Дэйну ДеХаану. Сериал будет состоять из восьми эпизодов, а в его основу ляжет одноименная книга Стивена Кинга, вышедшая в свет в 2006 году. Это психологическая драма, повествующая о женщине по имени Лизи (Мур), которая никак не может прийти в себя после смерти мужа (Оуэн).  

 
 
 
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Публикация от sung kang (@sungkangsta)

Фильм "Рождественские хроники" получит продолжение

Помимо нескольких частей "Форсажа", в актерской фильмографии Гана значатся такие фильмы, как "Перл-Харбор", "Крепкий орешек 4.0", "Завтра повезет больше", "Неудержимый". Актер также появится на экране в предстоящем фильме Netflix под названием We Can Be Heroes ("Мы можем стать героями"), постановкой которого занимается Роберт Родригес.

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Фильмы, Кино, Актер, Драма, Сериалы, Санг Кенг, "История Лизи", Многосерийные драмы.
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