Санг Кенг сыграет полицейского в сериале "История Лизи"

Зрителей ждет экранизация очередного бестселлера Стивена Кинга.
Как сообщает Variety, актер Санг Кенг, известный по роли Хана во франшизе "Форсаж", получил одну из ролей в многосерийной драме "История Лизи", которая готовится к выходу на стриминговой платформе Apple+. Сценаристом сериала станет Стивен Кинг, тогда как одним из продюсеров проекта является Джей Джей Абрамс.
В рамках актерского состава "Истории Лизи" Кенг присоединится к Джулианне Мур, Клайву Оуэну, Джоан Аллен и Дэйну ДеХаану. Сериал будет состоять из восьми эпизодов, а в его основу ляжет одноименная книга Стивена Кинга, вышедшая в свет в 2006 году. Это психологическая драма, повествующая о женщине по имени Лизи (Мур), которая никак не может прийти в себя после смерти мужа (Оуэн).
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Помимо нескольких частей "Форсажа", в актерской фильмографии Гана значатся такие фильмы, как "Перл-Харбор", "Крепкий орешек 4.0", "Завтра повезет больше", "Неудержимый". Актер также появится на экране в предстоящем фильме Netflix под названием We Can Be Heroes ("Мы можем стать героями"), постановкой которого занимается Роберт Родригес.