Amazon приобрел права на показ документального фильма о Рианне

Новости культуры:На днях стрим-сервис купил права на показ документального фильма о жизни барбадосской дивы за 25 миллионов долларов.

Документальная лента, над которой Питер Берг работал много лет, расскажет правдивую историю о становлении и эволюции одной из самых известных звезд в мире поп-музыки. Режиссер имел неограниченный доступ в личное пространство певицы и отснял более 1200 часов материала.

Фильм получился очень откровенным и трогательным, зрители получат уникальную возможность узнать своего кумира получше и, возможно, понять мотивацию некоторых ее поступков.

Отметим, что именно Питеру Бергу Рианна обязана первой ролью в полнометражном кино. В 2012 году она снялась в его фантастическом боевике "Морской бой". Правда, дебют оказался неудачным, Рианна с ходу получила "Золотую малину" в номинации "Худшая женская роль второго плана". Надеемся, что второй совместный проект режиссера и певицы не ударит в грязь лицом.

Примечательно, что на прошлой неделе еще одна певица удостоилась собственной документалки. Фильм, посвященный Билли Айлиш, купил Apple TV. Юную звезду оценили в такую же сумму, как и Рианну — 25 миллионов долларов.