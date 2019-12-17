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Кто стал новым директором Киевского международного кинофестиваля "Молодость"

Кто стал новым директором Киевского международного кинофестиваля "Молодость"
21:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Предыдущий руководитель, Андрей Халпахчи, будет занимать должность художественного руководителя и арт-директора кинофестиваля.

Генеральным директором Киевского международного кинофестиваля "Молодость" назначен Иван Адамчук. Такое решение принято Наблюдательным советом фестиваля.

Предыдущий руководитель, Андрей Халпахчи, будет занимать должность художественного руководителя и арт-директора кинофестиваля.

Иван Адамчук ранее занимал должность Генерального директора "5 канала" и был одним из его учредителей. На канале работал более 20 лет, с момента его основания в 1997 году.

Иван Адамчук

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"Я пришел в "Молодость" из другого мира - телевизионного, в котором прожил 34 года, но имею большой опыт и желание развивать фестиваль, которому уже полвека. Мир, в который мне открываются двери, немного знаю, немного больше понимаю, еще лучше чувствую", - заявил Адамчук.

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Фестиваль, Кинофестиваль, Молодость, Кино, Киевский международный кинофестиваль, Иван Адамчук.
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