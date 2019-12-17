Кто стал новым директором Киевского международного кинофестиваля "Молодость"

Новости культуры:Предыдущий руководитель, Андрей Халпахчи, будет занимать должность художественного руководителя и арт-директора кинофестиваля.

Генеральным директором Киевского международного кинофестиваля "Молодость" назначен Иван Адамчук. Такое решение принято Наблюдательным советом фестиваля.

Предыдущий руководитель, Андрей Халпахчи, будет занимать должность художественного руководителя и арт-директора кинофестиваля.

Иван Адамчук ранее занимал должность Генерального директора "5 канала" и был одним из его учредителей. На канале работал более 20 лет, с момента его основания в 1997 году.

Иван Адамчук

"Я пришел в "Молодость" из другого мира - телевизионного, в котором прожил 34 года, но имею большой опыт и желание развивать фестиваль, которому уже полвека. Мир, в который мне открываются двери, немного знаю, немного больше понимаю, еще лучше чувствую", - заявил Адамчук.