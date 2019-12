Netflix вызвал скандал, выпустив фильм о дьяволе и Иисусе-гее

На стриминговой платформе Netflix появилась 46-минутная комедия под названием "Первое искушение Христа", которая была создана группой бразильских комиков с YouTube-канала Porta dos Fundos ("Задняя дверь").

Фильм рассказывает о том, как Иисус Христос приходит домой в компании своего нового "друга" по имени Орландо. Встречают Христа сам Бог, его мать Дева Мария, а также Иосиф. В то же время дьявол старается внушить всем окружающим, что Христос — гей. Фильм полон шуток о религии, сексе и наркотиках.

Подписчикам Netflix такая задумка пришлась совершенно не по вкусу — зрители настаивают, что подобному контенту не место на таком ресурсе.

На Change.org уже появилась петиция с требованием удались "Первое искушение Христа" с Netflix. Инициатива собрала уже без малого два миллиона подписей. Авторы петиции сетуют на то, что эта комедия выходит за рамки дозволенного, оскорбляя чувства христиан. Особое негодование фильм вызвал в Бразилии.

Today I cancelled my Netflix membership. I urge you to do the same. Netflix has released “The First Temptation of Christ”. In it, Jesus brings home his gay boyfriend to Mary and Joseph. I have nothing against being gay, but not when it mocks my God. #CancelNETFLIX pic.twitter.com/GN0LVJIkKo

