В "Любовниках" слишком много "любви": почему Рут Уилсон ушла со съемок

Новости культуры:Звезда сериала "Любовники" покинула проект из-за обилия любовных сцен.

Стала известна причина внезапного ухода из сериала "Любовники" телеканала Showtime исполнительницы одной из главных ролей Рут Уилсон. Корреспонденты издания The Hollywood Reporter провели собственное расследование и выяснили, что актриса покинула проект из-за "враждебной рабочей обстановки" и необходимости часто и, по ее мнению, необоснованно раздеваться перед камерами.

Источники в съемочной группе, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, в частности, что у Уилсон не сложились отношения с продюсером шоу Сарой Трим. Актриса была не согласна с ее видением развития героини. Также Уилсон ощущала давление со стороны Трим, убеждавшей ее участвовать в сценах эротического содержания.

По словам одного из информаторов, давление оказывалось в вербальной форме с использованием таких фраз, как "все ждут вас" или "вы выглядите прекрасно". "Такое можно было бы ожидать услышать на съемочной площадке из мужских уст когда-нибудь в 50-х годах. Рабочая среда была очень токсичной", - отмечал источник.

В другом случае во втором сезоне Уилсон отказалась сниматься в агрессивной сексуальной сцене, в которой она была прижата к дереву.

Сара Трим, однако, отрицает, что она когда-либо оказывала давление на актеров. "Я бы никогда не сказала такие вещи. Я не такая. Я не манипулирующий человек, и я всегда была феминисткой", - утверждает она.

Напомним, что Рут Уилсон была удостоена премии "Золотой глобус" за роль в сериале "Любовники".