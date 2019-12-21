Украинский мультфильм "Любовь" покажут на кинофестивале во Франции

Новости культуры:Анимационный фильм примет участие в конкурсной программе одного из самых престижных в мире фестивалей короткометражного кино Festival du court métrage de Clermont-Ferrand.

"Фестиваль будет проходить с 31 января по 8 февраля 2020 года в городе Клермон-Ферран (Франция). Автор и режиссер фильма - Никита Лыськов. Музыкальное оформление и звук - Антон Байбаков, продюсер - Андрей Граница, компания "Т.Т.М.", - говорится в сообщении Госкино.

Лента рассказывает историю любви с помощью символов, остроумная история-размышление об отношениях между людьми раскрывается через звуки. Фильм создан компанией "Т.Т.М." при 100% поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Лента "Любовь" Лыськова получила главную награду Национальной конкурсной программы ХXVІ Международного фестиваля анимационных фильмов "Крок-2019: в родной гавани", который состоялся 28 ноября - 1 декабря. Также она получила главный приз анимационного конкурса кинофестиваля PÖFF Shorts в Таллинне (Эстония), который проходил с 15 ноября по 1 декабря.

Мировая премьера фильма "Любовь" состоялась на фестивале анимационного кино в Анси. На счету фильма "Любовь" - участие в около 30 международных кинофестивалях в Украине и за рубежом, а также ряд побед, среди которых - "Золотой голубь" кинофестиваля DOK LEIPZIG-2019.