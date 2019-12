Лингвисты узнали, что означают имена героев в романах о Гарри Поттере

Новости культуры:Лингвисты из ТюмГУ пришли к выводу, что герои в романах о Гарри Поттере названы не случайно.

Лингвисты Тюменского государственного университета – Тамара Хвесько и Светлана Третьякова — детально рассмотрели когнитивно-прагматический аспект функционирования антропонимов в романах о Гарри Поттере. Итоги их исследования опубликованы в материалах Международного конгресса по когнитивной лингвистике.

"Анализ когнитивно-прагматического потенциала антропонимов в художественном дискурсе представляется актуальной темой лингвистического исследования, так как поэтика собственных имен – область недостаточно изученная. Между тем характер семантического и прагматического потенциала имени собственного является одним из существенных факторов в диалектике писателя. Имена литературных персонажей характеризуют почерк литератора и помогают раскрыть его концептуальный замысел" — сообщила Тамара Хвесько, профессор кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации экономико-правовых направлений ТюмГУ.

По словам исследователей, "говорящие имена" играют немалую роль в прагматике художественного дискурса, поскольку важно не только то, что они "говорят" но и кому. Однако степень реализации прагматического потенциала имени литературного персонажа во многом зависит от фоновых знаний читателя. Знатоки французского языка поймут смысл имен таких персонажей серии романов Роулинг о Гарри Поттере, как Voldemort (vol de mort – полет смерти/ мертвеца) или Malfoy (mal – дурной, злой; foy (современное правописание foi) – вера: бесчестный (буквально "(ему) плохая вера"). Знатоки староанглийского расшифруют фамилию Dumbledore (современное написание bumblebee – шмель; выбрано, вероятно, потому, что профессор Дамблдор любит ходить и напевать, гудеть себе под нос).

При этом когнитивно-прагматический потенциал антропонимов, семантика которых абсолютно прозрачна для носителя английского языка, имеет все шансы реализоваться в коммуникативном акте писатель-читатель: Bloody Baron, Fat Friar, Elfric the Eager, Emeric the Evil, Uric the Oddball, Fat Lady, Nearly Headless Nick. Проблему представляют и антропонимы, не обладающие прозрачной синхронной семантикой, например Harry Potter. Имя и фамилия широко распространены в Англии, все же лингвистам представляется маловероятным, что автор выбрал для главного героя случайное имя. Если рассмотреть этимологию имени Harold, производным которого является Harry, то оно восходит к древнеанглийскому Hereweald = древнескандинавское here (армия, войско) + wealdan (править, управлять).

"На наш взгляд, такое имя вполне подходит мальчику, которому суждено бороться с величайшим злодеем мира волшебников и победить его. И все же он – Hаrry, а не Harold. Автор подчеркивает этим, что его отважный герой еще очень маленького роста" – пояснила Тамара Хвесько. Фамилия Potter означает "гончар" ее простонародное происхождение составляет контрастную пару благородному имени, давая понять, что сила, мужество и доблесть свойственны обыкновенному мальчишке. Но эту фамилию носят еще два персонажа – родители Гарри.

Имя отца James на иврите означает "тот, кто идет по пятам". Казалось бы, не очень логично – по пятам отца должен идти сын, но тень погибшего Джеймса Поттера встает за плечами его сына Гарри в самых трудных ситуациях, давая мальчику удивительную силу, следовательно, такой смысл в имени героя вполне может присутствовать. Что касается матери – Lily – то ее имя на языке цветов означает "чистота, добродетель" что как нельзя лучше характеризует героиню. Однако, как и в случае с "говорящими именами" семантика и прагматика таких антропонимов вряд ли достигнет читателя.

"Личные имена, прозвища и фамилии в художественном тексте – это ценный эстетический компонент в системе средств художественной выразительности. Специфической для художественного текста является семантическая емкость антропонима. С его помощью писатель лаконично раскрывает место и значение действующего лица. Наименование персонажа – весьма экономичное средство как непосредственной, так и косвенной характеристики персонажа" – подытожила Светлана Третьякова.