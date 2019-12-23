"Под откос": в сети появился трейлер комедии с Уиллом Ферреллом (Видео)

Новости культуры:"Под откос" - ремейк шведской комедии Рубена Эстлунда "Форс-мажор" 2014 года, получившей премию "Золотой глобус".

Студия Fox Searchlight выпустила трейлер комедии "Downhill" ("Под откос", "Вниз по склону") с Уиллом Ферреллом и Джулией Луис-Дрейфус в главных ролях.

Кроме Феррела и Луис-Дрейфус в фильме также снялись Зак Вудс, Миранда Отто и Зои Чао.

Режиссерами американской адаптации выступили Нат Факсон и Джим Раш.

В центре сюжета — супруги, которые вместе с двумя детьми отправляются на горнолыжный курорт в Австрию, чтобы укрепить семейные узы. Однако после схода лавины и неожиданного поведения отца, который сбежал от семьи в самый в момент схождения, отношениям главных героев предстоит пройти проверку на прочность.

Фильм выйдет в мировой прокат 14 февраля.