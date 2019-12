А Ватикан против: почему Netflix строил "новую" Сикстинскую капеллу для съемок

Премьера полнометражного фильма "Два Папы" состоялась в США в конце ноября, а по состоянию на декабрь 2019 года его можно посмотреть на сервисе Netflix. Однако, несмотря на то, что ленту уже можно посмотреть в свободном доступе, в сети продолжают появляться неожиданные детали относительно съемочного процесса.

Как сообщается на сайте издания Los Angeles Time, чтобы показать зрителю важные сцены из легендарной Сикстинской капеллы, представителям Netflix пришлось создать ее "копию".

Почему?

Как известно, в сюжет фильма "Два Папы" положены реальные события, к которым сценарист Энтони Маккарти добавил лишь немного юмора. По сценарию кинокартины, на католический престол выбирают нового Папу Римского – Франциска. Он неохотно заменяет Папу Бенедикта XVI на посту в Ватикане, поскольку тот отрекся от престола. И после этого между двумя влиятельными лидерами церкви начинаются так называемые противоборства, поскольку каждый из них пытается по-своему укрепить веру в современном мире.

"We had some of the best painters and art directors in Rome. That story is their home vernacular." — Production designer Mark Tildesley on creating a near-perfect replica of the Sistine Chapel and Michaelangelo's "The Last Judgement" for #TheTwoPopes. Watch now on @netflix. pic.twitter.com/NqgyjfJxsA

— NetflixQueue (@NetflixQueue) December 20, 2019