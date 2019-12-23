А Ватикан против: почему Netflix строил "новую" Сикстинскую капеллу для съемок

Новости культуры:Представители стримингового сервиса Netflix поделились деталями съемок отдельных сцен фильма "Два Папы".

Премьера полнометражного фильма "Два Папы" состоялась в США в конце ноября, а по состоянию на декабрь 2019 года его можно посмотреть на сервисе Netflix. Однако, несмотря на то, что ленту уже можно посмотреть в свободном доступе, в сети продолжают появляться неожиданные детали относительно съемочного процесса.

Как сообщается на сайте издания Los Angeles Time, чтобы показать зрителю важные сцены из легендарной Сикстинской капеллы, представителям Netflix пришлось создать ее "копию".

Почему?

Как известно, в сюжет фильма "Два Папы" положены реальные события, к которым сценарист Энтони Маккарти добавил лишь немного юмора. По сценарию кинокартины, на католический престол выбирают нового Папу Римского – Франциска. Он неохотно заменяет Папу Бенедикта XVI на посту в Ватикане, поскольку тот отрекся от престола. И после этого между двумя влиятельными лидерами церкви начинаются так называемые противоборства, поскольку каждый из них пытается по-своему укрепить веру в современном мире.

"We had some of the best painters and art directors in Rome. That story is their home vernacular." — Production designer Mark Tildesley on creating a near-perfect replica of the Sistine Chapel and Michaelangelo's "The Last Judgement" for #TheTwoPopes. Watch now on @netflix. pic.twitter.com/NqgyjfJxsA — NetflixQueue (@NetflixQueue) December 20, 2019

Так, чтобы передать реальность определенных моментов, создателям картины понадобился соответствующий антураж, а именно – Сикстинская капелла – папская часовня в Ватиканском дворце. Однако Ватикан запретил съемки в легендарном христианском месте, из-за чего представители Netflix вышли из ситуации, как смогли.

За 10 недель съемочная команда вместе со студией Cinesitta Studios полностью воспроизвела версию интерьера реальной Сикстинской капеллы. Для того, чтобы внутренняя часть сооружение соответствовала как можно более реалистично, художникам и дизайнерам пришлось воссоздать картины Микеланджело. Однако что самое интересное, "новая версия" часовни оказалась на несколько сантиметров выше, чем настоящая.