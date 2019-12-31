Фильм "Кошки" больше не претендует на премию "Оскар"

Киноверсия мюзикла "Кошки" режиссера Тома Хупера пропала из списка проектов Universal, которые студия продвигает на соискание премии "Оскар". Теперь на странице "На ваше рассмотрение" остались следующие фильмы: "Мы", "1917", "Квин и Слим", "Как приручить дракона 3", "Тайная жизнь домашних животных 2" и "Эверест".
Также источники Variety сообщают, что "Кошек" нет и на специальной стриминг-платформе Американской киноакадемии, где члены организации отсматривают претендентов.
Еще до выхода "Кошек" в прокат проект сильно раскритиковали из-за странного внешнего вида героев: графика, объединившая кошек и людей, выглядит пугающе.
По словам режиссера, после реакций на первый трейлер фильм даже пришлось переделывать. Однако это не помогло.