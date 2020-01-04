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А вот и он: у шестого сезона сериала "Грейс и Фрэнки" появился трейлер (Видео)

А вот и он: у шестого сезона сериала "Грейс и Фрэнки" появился трейлер (Видео)
09:03 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Netflix представил трейлер шестого сезона сериала с Джейн Фондой и Лили Томлин.

Вышел трейлер шестого сезона комедийного сериала "Грейс и Фрэнки", в котором главные роли исполнили Джейн Фонда ("Молодость") и Лили Томлин ("Бабушка").

Ролик появился на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В центре сюжета сериала находятся две давние соперницы. Судьбы этих женщин пересекаются после того, как их мужья сообщают, что планируют пожениться. Мастерицы лицедейства Джейн Фонда и Лили Томлин, сыгравшие Грейс Хэнсон и Фрэнсис Бергштейн, продолжат рассказывать о невероятной жизни двух таких разных подруг, решивших провести жизнь вместе, и идущих по ней с юмором и высоко поднятой головой.

Премьера первого сезона шоу, состоящего из 13 эпизодов, состоялась на Netflix 8 мая 2015 года. Второй, третий, четвертый и пятый сезоны были выпущены в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

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Шестой сезон выйдет на Netfix 15 января 2020 года. Также ранее стало известно, что сериал "Грейс и Фрэнки" продлили на седьмой сезон, который станет последним.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Джейн Фонда, Трейлер, Netflix, Грейс и Фрэнки, Лили Томлин.
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