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Премия Гильдии сценаристов США: названы номинанты

Премия Гильдии сценаристов США: названы номинанты
13:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Победители станут известны 1 февраля 2020 года.

Американская Гильдия сценаристов назвала номинантов на премию WGA Awards 2020, ежегодно вручаемую за лучшие сценарии фильмов и сериалов.

В списке уже известные после "Золотого глобуса" фильмы "1917", "Паразиты", "Джокер" и др.

Победители станут известны 1 февраля. На награду претендуют:

Лучший оригинальный сценарий

  • Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс — "1917"

  • Ноа Баумбах — "Брачная история"

  • Райан Джонсон — "Ножи наголо"

  • Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель, Кэти Силберман — "Образование"

  • Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий

  • Тодд Филлипс, Скотт Силвер — "Джокер"

  • Стивен Зэйллиан — "Ирландец"

  • Тайка Вайтити — "Кролик Джоджо"

  • Грета Гервиг — "Маленькие женщины"

  • Мика Фитцерман-Блю, Ноа Харпстер — "Прекрасный день по соседству"

Лучший сценарий документального фильма

  • "Гражданин Х"

  • "Приемный"

  • "Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине"

  • "Джозеф Пулитцер: Голос народа"

  • "Серый кардинал"

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Все по теме:

Премия, Номинанты, Премия Гильдии сценаристов США, WGA Awards 2020.
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