BAFTA-2020: британскую кинопремию обвинили в расизме

Новости культуры:После объявления номинантов на премию BAFTA-2020 разгорелся скандал — премию британской киноакадемии обвиняют в отсутствии расового разнообразия.

В этом году в четырех актерских номинациях оказались только белые представители профессии. Об этом пишет Variety.

По мнению интернет-пользователей, обошли вниманием Аквафину, накануне получившую "Золотой глобус" за фильм "Прощание", а также Синтию Эриво ("Гарриет"), Дженнифер Лопес ("Стриптизерши") и Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт"), Антонио Бандераса ("Боль и слава") и Лупиту Нионго ("Мы").

Отмечается, что Марго Робби и Скарлетт Йоханссон получили по две номинации каждая, заняв места представительниц расовых меньшинств.

Также сообщается, что после оглашения номинантов Синтия Эриво отказалась выступить на церемонии вручения премии, которая состоится 2 февраля.

В свою очередь, представители BAFTA высказались по этому вопросу: "Мы бы хотели увидеть большее разнообразие в номинациях, но это по-прежнему остается проблемой всей индустрии, и мы будем работать в этом направлении".