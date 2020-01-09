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Четверг, 09.01.2020

Сериал "Озарк": когда выйдет третий сезон (Видео)

Новые похождения семейства Бердов будут доступны на платформе Netflix 27 марта 2020 года. Проект рассказывает о супружеской паре с детьми, которые бегут от долгов в провинциальный городок Озарк. С течением времени выясняется, что проблемы с коллекторами и крупными мафиози у Бердов только начинаются. Действие в третьем сезоне развернется спустя полгода после событий второго. Джейсон Бэйтман, Лора Линни и Джулия Гарнер вернутся к своим ролям (Бэйтман также поставит несколько серий).
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Фильм, Тизер, Netflix, Озарк.
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