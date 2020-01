В "Звездных войнах 9" убрали еще одного героя оригинальной трилогии, но никто не заметил

"Звездные войны: Скайуокер. Восход" лишила поклонников франшизы многих любимых героев, но одна из потерь незаслуженно осталась без внимания. Еще в "Возвращении джедая" зрители встретили Ниена Нунба, инопланетянина, который служил пилотом Лэндо Калриссиана на борту "Сокола Тысячелетия". Он очень полюбился фанатам оригинальной трилогии, но теперь его время подошло к концу. Автор книги "Скайоукер: Восход. Расширенная версия" подтверждает, что Нунб погиб во время битвы при Эксеголе.

Видимо, после того как Император Палпатин запустил в небо свою Молнию Силы, "Тантив IV" упал, и, в отличие от По Дэмерона и многих других бойцов Сопротивления, любимый миллионами преданных фанатов саги инопланетянин и его второй пилот не смогли восстановить контроль над кораблем и погибли, когда он взорвался.

Возможно, наибольшая потеря в этой ситуации — именно полное разрушение космического корабля, который так неожиданно вернулся во франшизу. По словам автора книги, этот момент действительно можно увидеть в фильме, нужно лишь быть более внимательным.

I try to not build up too many expectations for the new #StarWars films, I try and just wait and see the story they are telling, but I do have an expectation for Episode IX. I want to see Nien Nunb! I mean, it's episdode IX NUNB! It's his time! pic.twitter.com/zUtF1qA0GU

