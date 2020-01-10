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Пятница, 10.01.2020
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В "Звездных войнах 9" убрали еще одного героя оригинальной трилогии, но никто не заметил

В "Звездных войнах 9" убрали еще одного героя оригинальной трилогии, но никто не заметил
16:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Ради этого момента стоит пересмотреть фильм еще раз.

"Звездные войны: Скайуокер. Восход" лишила поклонников франшизы многих любимых героев, но одна из потерь незаслуженно осталась без внимания. Еще в "Возвращении джедая" зрители встретили Ниена Нунба, инопланетянина, который служил пилотом Лэндо Калриссиана на борту "Сокола Тысячелетия". Он очень полюбился фанатам оригинальной трилогии, но теперь его время подошло к концу. Автор книги "Скайоукер: Восход. Расширенная версия" подтверждает, что Нунб погиб во время битвы при Эксеголе.

Видимо, после того как Император Палпатин запустил в небо свою Молнию Силы, "Тантив IV" упал, и, в отличие от По Дэмерона и многих других бойцов Сопротивления, любимый миллионами преданных фанатов саги инопланетянин и его второй пилот не смогли восстановить контроль над кораблем и погибли, когда он взорвался.

Возможно, наибольшая потеря в этой ситуации — именно полное разрушение космического корабля, который так неожиданно вернулся во франшизу. По словам автора книги, этот момент действительно можно увидеть в фильме, нужно лишь быть более внимательным.

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Правда, учитывая, сколь негативные отзывы собрал заключительный эпизод франшизы о Скайуокерах, можно предположить, что вновь погрузиться в его сюжет ради одного момента рискнут лишь самые преданные фанаты.

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Фильмы, Кино, Звездные войны, Звездные Войны 9: Скайуокер Восход.
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