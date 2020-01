Внезапно: сиквел "Доктора Стрэнджа" остался без режиссера

Скотт Дерриксон, снявший первую часть "Доктора Стрэнджа" студии Marvel, покинул пост режиссера сиквела картины, но останется в качестве продюсера.

Как написал постановщик в Twitter, причиной конфликта стали "творческие разногласия".

"Мы с Marvel совместно решили разойтись на "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия" из-за творческих разногласий. Я благодарен за наше сотрудничество и останусь в качестве исполнительного продюсера", - написал режиссер.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

