Внезапно: сиквел "Доктора Стрэнджа" остался без режиссера

Новости культуры:Причиной этого стали "творческие разногласия".

Скотт Дерриксон, снявший первую часть "Доктора Стрэнджа" студии Marvel, покинул пост режиссера сиквела картины, но останется в качестве продюсера.

Как написал постановщик в Twitter, причиной конфликта стали "творческие разногласия".

"Мы с Marvel совместно решили разойтись на "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия" из-за творческих разногласий. Я благодарен за наше сотрудничество и останусь в качестве исполнительного продюсера", - написал режиссер.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

Как пишет Variety, Дерриксон хотел добавить больше элементов хоррора в картину. В то же время, Marvel Studios и Disney не выгодно поднимать рейтинг с PG-13. Можно предположить, что среди "творческих разногласий" и был момент с ужесточением характера фильма.

Напомним, "Доктор Стрэндж" вышел в 2016 году и завоевал положительные отзывы. В картине играли Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Рэйчел МакАдамс и др. Релиз продолжения - "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" - запланирован на май 2021 года. Съемки картины должны стартовать в 2020 году.