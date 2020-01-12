В США планируют снять хоррор-сериал о кукле Чаки

Новости культуры:Сериал станет приквелом культовой серии фильмов ужасов.

Американский телеканал Syfy запустил в производство сериал под названием "Чаки", который будет посвящен одноименной кукле-убийце из цикла культовой серии фильмов ужасов.

Как сообщает Variety, шоураннером и продюсером сериала выступит Дон Манчини – один из авторов персонажа, который писал сценарии к большинству оригинальных фильмов франшизы. Он также выступит режиссером первого эпизода шоу.

Сериал станет приквелом фильмов, в нем должны раскрыть тайну происхождения загадочной куклы-убийцы. Персонаж Чаки впервые появился на экране в 1988 году, в фильме ужасов "Детские игры". Успех первого фильма дал начало франшизе: за последующие 30 лет вышло 6 сиквелов, комиксы и ремейк 2019 года с одноименным названием.

Напомним, что южнокорейский фильм "Паразиты", получивший на днях "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм, станет основой для нового мини-сериала HBO.