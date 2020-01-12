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В США планируют снять хоррор-сериал о кукле Чаки

В США планируют снять хоррор-сериал о кукле Чаки
18:55 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Сериал станет приквелом культовой серии фильмов ужасов.

Американский телеканал Syfy запустил в производство сериал под названием "Чаки", который будет посвящен одноименной кукле-убийце из цикла культовой серии фильмов ужасов.

Как сообщает Variety, шоураннером и продюсером сериала выступит Дон Манчини – один из авторов персонажа, который писал сценарии к большинству оригинальных фильмов франшизы. Он также выступит режиссером первого эпизода шоу.

Сериал станет приквелом фильмов, в нем должны раскрыть тайну происхождения загадочной куклы-убийцы. Персонаж Чаки впервые появился на экране в 1988 году, в фильме ужасов "Детские игры". Успех первого фильма дал начало франшизе: за последующие 30 лет вышло 6 сиквелов, комиксы и ремейк 2019 года с одноименным названием.

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Напомним, что южнокорейский фильм "Паразиты", получивший на днях "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм, станет основой для нового мини-сериала HBO.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Ужасы, SyFy, Кукла Чаки, Персонаж Чаки.
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