Вместе с появлением тизера сериала "Сквозь снег" озвучена дата его выхода (Видео)

Новости культуры:В главных ролях сыграют оскароносная Дженнифер Коннелли и Дэвид Дигс.

Компания TNT опубликовала новый тизер и назвала дату выхода постапокалиптического сериала "Сквозь снег". Премьера шоу состоится 31 мая 2020 года.

В главных ролях сыграют оскароносная Дженнифер Коннелли ("Игры разума") и Дэвид Дигс. Шоураннером выступает Грэм Мэнсон ("Темное дитя", "Куб").

Действие сериала разворачивается после техногенной катастрофы, из-за которой на Земле наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают внутри поезда, который мчится по магистрали. Там царит жесткая классовая иерархия. Элита расположилась в начале состава, но не всех обитателей хвостовой части это устраивает.

Сериал, как и одноименный фильм, основан на французской графической новелле "Le Transperceneige". "Сквозь снег" впервые был экранизирован в 2013 году южнокорейским режиссером Поном Джун-Хо, а главные роли в нем сыграли Крис Эванс, Тильда Суинтон и Джейми Белл.

Напомним, что Шон Бин, известный по роли Неда Старка в "Игре престолов" присоединился к актерскому составу второго сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег".