Объявлена дата выхода второго сезона "Видоизмененного углерода"

Новые серии станут доступны в конце февраля.

Стриминговый сервис Netflix официально объявил, что второй сезон кибер-панк сериала "Видоизмененный углерод" выйдет в эфир 27 февраля. Об этом стало известно из короткого тизера, который появился на страницах телешоу в Twitter и Instagram. Интересно, что в новых эпизодах главного героя по имени Такеши Ковач исполнит звезда киновселенной Marvel Энтони Маки, а не Юэль Киннаман, как было в первом сезоне.

По сюжету, в далеком будущем людям удалось изобрести технологии, которые позволяют им "загружать" свое сознание в разные тела, тем самым добиваясь бессмертия. Именно этой особенностью истории объясняется актерская рокировка Киннамана и Маки.

Your re-sleeving is now complete. 2.27.20. #AlteredCarbon pic.twitter.com/h4VtaCp6Wh

— Altered Carbon (@AltCarb) January 21, 2020