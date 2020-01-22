Объявлена дата выхода второго сезона "Видоизмененного углерода"

Новости культуры:"Видоизмененный углерод" основан на научно-фантастическом романе Ричарда К. Моргана.

Новые серии станут доступны в конце февраля.

Стриминговый сервис Netflix официально объявил, что второй сезон кибер-панк сериала "Видоизмененный углерод" выйдет в эфир 27 февраля. Об этом стало известно из короткого тизера, который появился на страницах телешоу в Twitter и Instagram. Интересно, что в новых эпизодах главного героя по имени Такеши Ковач исполнит звезда киновселенной Marvel Энтони Маки, а не Юэль Киннаман, как было в первом сезоне.

По сюжету, в далеком будущем людям удалось изобрести технологии, которые позволяют им "загружать" свое сознание в разные тела, тем самым добиваясь бессмертия. Именно этой особенностью истории объясняется актерская рокировка Киннамана и Маки.

New Sleeves incoming—and some popular models back in stock. #AlteredCarbon pic.twitter.com/L6quSIA0vQ — Altered Carbon (@AltCarb) February 22, 2019

Помимо Маки, ключевые роли во втором сезоне "Видоизмененного углерода" исполнят Симон Миссик (Трепп), Лила Лорен (Даника Харлан), Дина Шихаби (Диг 301), Торбен Либрехт (полковник Иван Каррера) и Джеймс Сайто (Танаседа Хидеки). Вместе с тем Рене Элиз Голдсберри вернется к роли Куэллкрист Фальконер, а Крис Коннор вновь сыграет Эдгара По.

Кроме того, параллельно со вторым сезоном "Видоизмененного углерода" в свет выйдет аниме-сериал под названием "Видоизмененный углерод: Восстановленный", за разработку которого взялись Дзё Накадзима и Дай Сато.