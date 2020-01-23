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"Американская история преступлений: Импичмент": новый сезон пополнил еще один актер

"Американская история преступлений: Импичмент": новый сезон пополнил еще один актер
14:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Премьера нового сезона запланирована на сентябрь 2020 года.

Производство третьего сезона сериала "Американская история преступлений" в самом разгаре. Новый сезон расскажет о политическом скандале, который возник по поводу связи 42-го президента США Билла Клинтона со стажеркой Моникой Левински.

Монику в сериале сыграет Бини Фельдштейн, а роль Билла Клинтона досталась актеру Клайву Оуэну.

Как сообщает Deadline, создатели сериала нашли актера на роль журналиста и основателя Drudge Report Мэтта Драджа. Воплощать его на экране будет актер Билли Айхнер.

Именно в Drudge Report впервые появилась информация о деле Белого дома от 17 января 1998 года, а затем сообщил, что редакторы Newsweek имеют материал о связи между Клинтоном и Левински.

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Сара Берджесс выступает сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Режиссер - Райан Мерфи. Сама Моника Левински также выступает в качестве продюсера шоу.

Новый сезон создается на основе книги Джеффри Тообина "Огромный заговор: настоящая история о сексуальном скандале, который едва не обрушился на президента".

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Кино, Фильм, Сериал, Новый сезон, Американская история преступлений.
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