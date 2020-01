Актер, сыгравший Голлума во "Властелине колец", получит почетную премию BAFTA

Актер и режиссер Энди Серкис, который утвержден на роль дворецкого Альфреда в новом фильме "Бэтмен", за вклад в кино получит почетную премию Британской киноакадемии BAFTA. Об этом сообщается на сайте награды.

Представители премии отмечают, что актер не только воплотил многих известных героев, но и был пионером технологии захвата движения. В 2011 году он вместе с продюсером Джонатаном Кавендишем основал компанию, которая занимается созданием компьютерных персонажей с помощью этой технологии.

"Для меня большая честь получить эту награду. Я считаю, что мне очень повезло оказаться в увлекательном путешествии в мир кино. Оно позволило мне поработать с величайшими художниками, технологами и мастерами со всего мира, с которыми я хотел бы разделить эту замечательную премию", - сказал Серкис.

Whether you know him as Gollum, Caesar or Snoke (with too many iconic roles to fit into a tweet), Serkis has been integral in the pioneering of performance-capture in cinema. pic.twitter.com/9itDYEZ84Q

— (@BAFTA) January 23, 2020