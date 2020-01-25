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Актер, сыгравший Голлума во "Властелине колец", получит почетную премию BAFTA

Актер, сыгравший Голлума во "Властелине колец", получит почетную премию BAFTA
09:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Церемония вручения наград состоится 2 февраля.

Актер и режиссер Энди Серкис, который утвержден на роль дворецкого Альфреда в новом фильме "Бэтмен", за вклад в кино получит почетную премию Британской киноакадемии BAFTA. Об этом сообщается на сайте награды.

Представители премии отмечают, что актер не только воплотил многих известных героев, но и был пионером технологии захвата движения. В 2011 году он вместе с продюсером Джонатаном Кавендишем основал компанию, которая занимается созданием компьютерных персонажей с помощью этой технологии.

"Для меня большая честь получить эту награду. Я считаю, что мне очень повезло оказаться в увлекательном путешествии в мир кино. Оно позволило мне поработать с величайшими художниками, технологами и мастерами со всего мира, с которыми я хотел бы разделить эту замечательную премию", - сказал Серкис.

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Энди Серкис известен по роли Голлума в фильме "Властелин колец". Также он играл верховного лидера Сноука в трилогии "Звездные войны", Цезаря — в трилогии "Планета обезьян", Улисса Кло — в "Мстителях".

Напомним, церемония вручения наград премии BAFTA пройдет 2 февраля. Ранее были названы номинанты - лидерами стали фильмы "Джокер" Тодда Филлипса, который значится в 11 категориях, а также "Ирландец" Скорсезе и "Однажды… в Голливуде" Тарантино - по 10 номинаций.

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Властелин колец, BAFTA, Энди Серкис, Голлум, Премія BAFTA.
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