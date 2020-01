Вы не пожалеете потраченного времени: по-настоящему хорошие роуд-муви

В диких условиях (Into the Wild)

4

Боги, наверное, сошли с ума (The Gods Must Be Crazy)

Забавная комедия мало кому известного режиссера Джейми Юйса. Когда около стоянки африканских бушменов падает с небес бутылка «Кока-колы», молодому охотнику приходится покинуть свою привычную среду обитания и встретиться лицом к лицу с цивилизацией. Посмотрев этот фильм, понимаешь, что за каменными джунглями наших городов раскинулся совершенно иной мир.