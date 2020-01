"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн рассказал о конкуренции кинокомиксов

По словам американского режиссера и сценариста Джеймса Гана, конкуренцию между DC и Marvel можно объяснить только восприятием фанатов двух киновселенных.

Такое мнение создатель "Стражей Галактики" и "Отряда самоубийц" высказал в ответ на комментарий пользователя Twitter под ником Lonely Capricorn о "соперничестве" двух кинокомиксов: "Мы находимся, собственно говоря, в очень похожих лодках".

Кроме этого, Джеймс Ганн, работающий на "две стороны", сообщил, что видит возможность объединения двух киновселенных в одном кроссовере.

Honest to God, I can't remember anyone at either Marvel or DC ever condemning the other company. I think there's probably slightly less competition between Marvel & DC than between Marvel or DC & all other movies. After all, we are in very similar boats, relatively speaking. https://t.co/dlmoSfDfsT

— James Gunn (@JamesGunn) January 26, 2020