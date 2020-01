Для любителей видеоигр: опубликован первый трейлер мультфильма "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge" (Видео)

Новости культуры:Премьера анимационного фильма намечена на весну 2020 года.

В сети появился первый трейлер анимационного фильма для взрослых "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge".

В ролике Скорпион сказал свое фирменное "Get over here!". А Джонни сделал отсылку к сцене из "Сияния" с Джеком Николсоном, сказав знаменитую фразу "Here's Johnny!". Также в трейлер можно увидеть других героев игры Mortal Kombat: Лю Кана, Соню Блейд, Китану, Саб-Зиро, Кано, Рейдена, Рептилию и Шан Цзуна.

Лента расскажет о знаменитом турнире "Смертельная битва", который проводят раз в поколение. В соревновании должны принять участия чемпионы из Земного Царства и Внешнего мира. Итоги чемпионата определят судьбу Земли.

Напомним, ранее также стартовали съемки фильма "Смертельная битва" по популярной игре Mortal Kombat. Режиссером ленты выступит дебютант в полнометражном кино Саймон Маккуойд. В число продюсеров проекта войдет Джеймс Ван ("Аквамен"). В фильме сыграют Джо Таслим (Саб-Зиро), Таданобу Асано (Рейден), Сиси Стрингер (Милина), Мехкад Брукс (Джакс), а также Льюис Тан, роль которого не разглашается. Премьера запланирована на март 2021 года.