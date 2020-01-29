Скачать
Среда, 29.01.2020
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн рассказал о конкуренции кинокомиксов
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн рассказал о конкуренции кинокомиксов

Для любителей видеоигр: опубликован первый трейлер мультфильма "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge" (Видео)

Для любителей видеоигр: опубликован первый трейлер мультфильма "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge" (Видео)
16:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера анимационного фильма намечена на весну 2020 года.

В сети появился первый трейлер анимационного фильма для взрослых "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge".

В ролике Скорпион сказал свое фирменное "Get over here!". А Джонни сделал отсылку к сцене из "Сияния" с Джеком Николсоном, сказав знаменитую фразу "Here's Johnny!". Также в трейлер можно увидеть других героев игры Mortal Kombat: Лю Кана, Соню Блейд, Китану, Саб-Зиро, Кано, Рейдена, Рептилию и Шан Цзуна.

Лента расскажет о знаменитом турнире "Смертельная битва", который проводят раз в поколение. В соревновании должны принять участия чемпионы из Земного Царства и Внешнего мира. Итоги чемпионата определят судьбу Земли.

Съемки нового фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза начались (Фото)

Напомним, ранее также стартовали съемки фильма "Смертельная битва" по популярной игре Mortal Kombat. Режиссером ленты выступит дебютант в полнометражном кино Саймон Маккуойд. В число продюсеров проекта войдет Джеймс Ван ("Аквамен"). В фильме сыграют Джо Таслим (Саб-Зиро), Таданобу Асано (Рейден), Сиси Стрингер (Милина), Мехкад Брукс (Джакс), а также Льюис Тан, роль которого не разглашается. Премьера запланирована на март 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Мультфильм, Экранизация, Mortal Kombat, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, Mortal Kombat Legends.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
02 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
03 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
04 Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
05 Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег и гололед: в Киеве резко испортится погода
Снег и гололед: в Киеве резко испортится погода
Министр рассказал, что будет с ценами на газ для населения
Оржель дал прогноз цен на газ для населения
Опрос: Украинцы считают президента главным двигателем реформ
Украинцы считают президента главным двигателем реформ
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь