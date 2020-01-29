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Среда, 29.01.2020
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Впечатлительным не смотреть: опубликован трейлер хоррора "Глотай" (Видео)

Впечатлительным не смотреть: опубликован трейлер хоррора "Глотай" (Видео)
20:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Мировая премьера картины запланирована на 6 марта 2020 года.

Кинокомпания IFC Films показала трейлер психологического хоррора "Глотай" (Swallow).

Фильм является режиссерским дебютом Карло Мирабеллы-Дэвиса. Роли в фильме исполнили Хейли Беннетт, Остин Стоуэлл, Элизабет Марвел, Дэвид Раше и другие.

По сюжету, главная героиня по имени Хантер переживает из‑за своего брака, страдает от требовательного, но занятого мужа и его строгих родителей. От стресса у нее появляется потребность глотать самые неподходящие для этого вещи — начиная от стеклянных шариков, заканчивая булавками.

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Напомним, что юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль, который будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года, объявил полную программу основного конкурса.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Хоррор, Трейлер, Фильмы ужасов, IFC Films, Глотай.
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