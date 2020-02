Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии

Новости культуры:Победа в любой номинации Оскара означает, что с этого момента и навсегда имя режиссера, актера или даже командная работа станут известными во всем мире.

Уже сегодня, 9 февраля, в театре "Долби" отгремит одно из самых ожидаемых событий в области кинематографа – Оскар-2020. Приглашенные звезды в ожидании феерического шоу, а номинированные знаменитости не могут дождаться оглашения своих имен как победителей в определенной категории.

Однако едва ли не все номинанты, кинокритики и знатоки в области кино точно знают, что больше всего в любом уголке мира ждут результаты и лауреата в категории "Лучший фильм".

Если вдруг какой-то из этих фильмов вы не видели, предлагаем вашему вниманию описание и все детали номинированных на Оскар-2020 картин.

Фильмы-номинанты на Оскар-2020

"Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari)

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Жанр: биография, драма

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал, Катрина Балф, Ноа Джуп, Пол Спаркс, Эмиль Бехешти

Премьера в мире: 30 августа 2019 года

Премьера в Украине: 14 ноября 2019 года

Сюжет: события фильма "Ford против Ferrari", снятого по реальной истории, разворачиваются в 1966 году. Главный герой – известный бизнесмен, наследник и руководитель Ford Motor Company Генри Форд II. Он изрядно разозлился на своих работников, а также на самого себя за то, что их корпорацию стабильно опережают меньшие компании, в частности Ferrari. Поэтому он вместе с находчивыми и талантливыми инженерами и инициирует разработку принципиально нового автомобиля, который смог бы превзойти матерого соперника Феррари. В конечном итоге инженеру Кэрроллу Шелби и автогонщику Кену Майлзу придется пройти сквозь разочарование и пережить то, что им вставлялют палки в колеса, чтобы достичь поставленной цели – победы на Ле-Мане.

"Ирландец" (The Irishman)

Режиссер: Мартин Скорсезе

Жанр: криминал, биография, драма

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Бобби Каннавале, Себастьян Манискалко, Стивен Грэм

Премьера в мире: 28 сентября 2019 года

Премьера в Украине: 31 октября 2019 года

Сюжет: Фрэнки Ширан, которому пришлось пройти Вторую мировую войну, известен как деятель профсоюзов, а также умелый мафиози. На счету убийцы по кличке "Ирландец" около 25 гангстеров, среди которых еще один деятель профсоюзов Джимми Хоффа. Вернувшись в США, к мирной жизни, Ширан быстро нашел применение своим навыкам. А о том, что и как он делал, Фрэнки делится с журналистами, стоя на пороге смерти.

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

Режиссер: Тайка Вайтити

Жанр: комедия, драма, военный

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон, Алфи Аллен

Премьера в мире: 8 сентября 2019 года

Премьера в Украине: 23 января 2020 года

Сюжет: в центре сюжета предстает десятилетний мальчик Йоханнес, который живет с мамой в Германии, в конце Второй мировой войны. Его старшая сестра недавно умерла, а отец, от которого уже давно нет никаких новостей, ушел на фронт. Мальчик живет и растет в нацистской среде, поэтому целью его жизни и самой большой детской мечтой является должность личного телохранителя Гитлера. Йоханнес решает уверенно достигать своей цели, поэтому упорно тренируется в военном лагере вместе с другими мальчиками. Несмотря на свой достаточно юный возраст, ему приходится видеть настоящую жизнь без прикрас. Реалии и окружающая среда оказывают на Иоханнеса гораздо большее влияние, чем любые агитационные речи.

"Джокер" (Joker)

Режиссер: Тодд Филлипс

Жанр: криминал, драма, DC

В главных ролях: Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро, Шей Уигэм

Премьера в мире: 31 августа 2019 года

Премьера в Украине: 3 октября 2019 года

Сюжет: события разворачиваются в 1981 году вокруг комика Артура Флека, который живет в Готэм-сити. Взрослый мужчина разочаровался в своей профессии. Его талант не получил желаемого спроса, а зрители не смогли подарить ему ожидаемую любовь. Из-за ряда неудач Артур теряет рассудок и начинает убивать людей ужасными способами. Такие события наводят ужас на жителей его города.

"Маленькие женщины" (Little Women)

Режиссер: Грета Гервиг

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Лора Дерн

Премьера в мире: 7 декабря 2019 года

Премьера в Украине: 30 января 2020 года

Сюжет: в основу фильма "Маленькие женщины" положен одноименный роман Луизы Мэй Олкотт, вышедший в двух томах в 1868 и 1869 годах. События разворачиваются в разгар гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. В центре сюжета четверо сестер: Джо, Мег, Эми и Бет, а также их мать Марми. Все они ждут возвращения главы семейства с войны. Однако, несмотря на постоянное ожидание, жизнь не стоит на месте. Девушки взрослеют, становятся амбициозными, уверенными и красивыми женщинами. Теперь им предстоит принимать такие ответственные решения, которые будут влиять на всю их дальнейшую жизнь. Каждой из них навязывают – для женщины главное удачно выйти замуж. Однако такие жизненные взгляды не всем из сестер Марч к душе.

"Брачная история" (Marriage Story)

Режиссер: Ноа Баумбах

Жанр: драмедия

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер, Лора Дерн, Алан Алда, Рэй Лиотта

Премьера в мире: 29 августа

Сюжет: события фильма "Брачная история" рассказывают об отношениях в маленькой американской семье. Николь – актриса театра, жена и мама сына Генри. Чарли – ее муж, успешный театральный режиссер из Нью-Йорка. Он как раз занимается постановкой пьесы, главную роль в которой должна исполнить его жена. Однако, несмотря на гармоничные и теплые рабочие отношения, личная жизнь супружеской пары превратилась в клубок проблем и недоразумений. Поэтому они двое принимают серьезное решение – развод. Николь вместе с сыном переезжает в Лос-Анджелес, где получает роль в новом сериале. Также она нанимает опытного и высококлассного адвоката, который обещает сделать все, чтобы Генри остался с ней. Манипулятивным путем адвокату удается заставить Чарли обратиться к юристам. Теперь мирное расставание супругов превратилось в эмоциональную и изнурительную борьбу.

"1917"

Режиссер: Сэм Мендес

Жанр: драма, военный, история

В главных ролях: Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Колин Ферт, Джордж МакКей, Дин-Чарльз Чепмен

Премьера в мире: 4 декабря

Премьера в Украине: 30 января 2020 года

Сюжет: События разворачиваются в разгаре Второй мировой войны. В центре сюжета двое британских солдат – Шофилд и Блейк. Ребята получают от "верхов" задание, выполнить которое успешно, тем более при таких условиях, практически невозможно. Солдаты должны пересечь огромную территорию, которую контролирует противник, чтобы передать важное сообщение командованию союзников. Главное, сделать это нужно в кратчайший срок. Ведь если информация не поступит к командирам вовремя, начнется мощное наступление, которому они не смогут противостоять. Им известно, что враг подготовил смертельную ловушку для тех, кто пойдет в атаку. На плечах Шофилда и Блейка миссия, выполнив которую они смогут сохранить жизнь сотен солдат.

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood)

Режиссер: Квентин Тарантино

Жанр: драма, комедия, триллер, криминал

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли

Премьера в мире: 21 мая 2019 года (Каннский кинофестиваль)

Премьера в Украине: 15 августа 2019 года

Сюжет: события фильма "Однажды в Голливуде" разворачиваются в Лос-Анджелесе летом 1969 года. В основу сюжета положена реальная история, к которой Тарантино добавил художественного вымысла и перчинки. Главный герой Рик Далтон – телевизионный актер, который переживает взлет в карьере после своих недавних съемок. Он мечтает закрепить свой успех и получить популярность во всем мире. Его товарищ Клифф Бут, работающий дублером, также не хочет отставать. Поэтому они вместе решают прорваться в мировое кино. По причине этого они случайно станут свидетелями резонансных событий.

"Паразиты" (Parasite)

Режиссер: Пон Джун-хо

Жанр: драма, триллер, комедия

В главных ролях: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин

Премьера в мире: 21 мая 2019 года (Каннский кинофестиваль)

Премьера в Украине: 1 августа 2019 года

Сюжет: мальчик Ки Ву вырос в бедной семье. Его семья зарабатывает на жизнь, собирая картонные коробки от пиццы. Как-то подросток узнает о вакансии репетитора по английскому. Он должен давать уроки для ребенка из состоятельной семьи. Не раздумывая, Ки Ву решает подделать себе документы об образовании, чтобы получить работу. Не подозревая, что с ними работает мошенник, богачи принимают парня на работу. Теперь финансовое положение семьи Ки Ву значительно улучшилось. Однако, почувствовав запах денег, останавливаться на достигнутом он не собирается.