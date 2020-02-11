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Привет, третий сезон: Шоураннер сериала "Ты" объявила о съемках нового сезона

Привет, третий сезон: Шоураннер сериала "Ты" объявила о съемках нового сезона
14:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Стрим-сервис Netflix объявил о продлении "Ты" на третий сезон еще в январе, спустя лишь несколько недель после премьеры второго сезона.

Третий сезон драматического сериала Netflix "Ты" официально запущен в производство. Об этом сообщила шоураннер Сера Гэмбл, опубликовав на своей официальной странице в Twitter забавное фото, на котором изображен коврик у входной двери с каламбурной подписью "Hello, YOU". Под постом Гэмбл написала:

Мы начали работу над третьим сезоном. Просто подумала, что вы бы хотели быть в курсе.

В основу сериала легли книги Кэролайн Кепнес под названием "Ты" и "Новая Ты". Это история о романтичном и обаятельном сталкере по имени Джо Голдберг (Пенн Бэджли), чья любовь к девушкам оказывается в прямом смысле убийственной. Изначально телешоу выходило на телеканале Lifetime, но после успеха дебютного сезона права на него выкупила Netflix. 

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Поклонники "Ты" с нетерпением ждут новых эпизодов, потому что концовка второго сезона не дала ответов на ряд интригующих вопросов. Несмотря на то что в настоящий момент Кепнес заканчивает третью книгу из серии, пока не известно, насколько киноадаптация окажется близка к первоисточнику.

Третий сезон "Ты" выйдет в эфир в 2021 году.

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