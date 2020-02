Привет, третий сезон: Шоураннер сериала "Ты" объявила о съемках нового сезона

Третий сезон драматического сериала Netflix "Ты" официально запущен в производство. Об этом сообщила шоураннер Сера Гэмбл, опубликовав на своей официальной странице в Twitter забавное фото, на котором изображен коврик у входной двери с каламбурной подписью "Hello, YOU". Под постом Гэмбл написала:

Мы начали работу над третьим сезоном. Просто подумала, что вы бы хотели быть в курсе.

В основу сериала легли книги Кэролайн Кепнес под названием "Ты" и "Новая Ты". Это история о романтичном и обаятельном сталкере по имени Джо Голдберг (Пенн Бэджли), чья любовь к девушкам оказывается в прямом смысле убийственной. Изначально телешоу выходило на телеканале Lifetime, но после успеха дебютного сезона права на него выкупила Netflix.

We’ve started work on season 3. Just thought you’d want to know. #YouNetflix pic.twitter.com/Ih9MQl9BqU

